Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Киевский режим продолжает атаковать мирных российских жителей.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, пролетавший над Белгородской областью. Об сообщило Минобороны РФ.

«Около 14:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

До этого были уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России.