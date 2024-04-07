Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Киевский режим продолжает атаковать мирных российских жителей.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, пролетавший над Белгородской областью. Об сообщило Минобороны РФ.
«Около 14:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
До этого были уничтожены десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России.