Бриджит Джонс уже не та: как операции изменили внешность актрисы Рене Зеллвегер

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Почему поклонники и коллеги звезды перестали ее узнавать?

Многочисленные изменения во внешности актрисы Рене Зеллвегер, известной своей ролью в фильме «Бриджит Джонс», нередко вызывали волну сплетен и обсуждений. Особенно это касается преображения, которое произошло в 2014 году.

Искусно сыгранный образ обычной девушки за тридцать превратил Рене Зеллвегер в одну из икон эпохи нулевых. Ее знаменитый прищур, пухлые щечки и лишний вес (актриса набрала 13 килограммов ради роли) сделали ее героиню максимально реалистичной и покорили сердца поклонников по всему миру.

Однако со временем Зеллвегер начала активно работать над своей внешностью и лишилась привычного образа простой блондинки из фильма, мечтающей найти свою любовь.

Кадр из к/ф «Дневник Бриджит Джонс», реж. Шэрон Магуайр, 2001 г.

Все эксперименты Рене в области пластической хирургии можно условно разделить на три периода. Первый из них пришелся на 2005–2006 годы, когда звезда впервые решилась на маммопластику. Однако Рене подошла к изменениям разумно: она не увеличивала грудь, а лишь подчеркнула ее естественную форму, сделав ее более привлекательной и выразительной.

Наблюдатели предполагали, что в это же время она начала активно пользоваться косметологическими процедурами и обращаться за помощью к аппаратным методам омоложения, рассказыват портал Marie Claire.

Фото: www.globallookpress.com / Cineville

В 2014 году актриса провела самые рискованные манипуляции с внешностью. Выходы Рене на красные ковровые дорожки вызвали обсуждение не только ее таланта, но и операций, которым она подверглась.

С 2010 года она не так часто посещала мероприятия, поэтому изменения звезды вызвали вау-эффект. Рене признавалась, что перестала появляться на публике из-за внутреннего кризиса и психологических проблем.

За это время она избавилась от нависших верхних век и получила более открытый взгляд, однако фирменный «прищур Бриджит Джонс» навсегда исчез из мимики звезды. Значительно изменилось положение бровей, так как знаменитость сделала лифтинг верхней части лица. Звезда также удивила поклонников идеально гладким лбом без единой складки.

Многие эксперты отметили высокое качество выполненных манипуляций, но некоторые поклонники и коллеги не узнали Рене после преображения. Актриса потеряла не только индивидуальность, но и подверглась критике из-за того, что не хотела признаваться в обращении к хирургам.

Звезда утверждала, что изменения обусловлены счастливой семейной жизнью с гитаристом Дойлом Брэмхоллом, однако актрисе мало кто поверил. Фанаты осудили Зеллвегер за ложь и требовали вернуть прежнюю внешность.

Знаменитость не стала высказывать свою позицию по поводу призывов публики «одуматься», но поспешила взять курс на прошлую себя. Она понимала, что может потерять общественное признание и популярность в кинематографе, о которых она мечтала с самого начала своей карьеры в Голливуде.

Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

В 2020 году звезда снова привлекла к себе внимание. На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Рене победила в категории «Лучшая актриса». На мероприятии Зеллвегер выглядела идеально стройной в сияющем платье.

Несмотря на возраст, губы звезды не утратили своей пухлости, возможно, благодаря инъекциям гиалуроновой кислоты. Линия скул Зеллвегер также была безупречной. Вероятно, это было достигнуто с помощью удаления «комков Биша».

Фото: www.globallookpress.com / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Спустя несколько лет Рене удалось найти баланс между своим привычным обликом и более элегантной и благородной красотой, к которой она стремилась.

Нередко пластическая хирургия и различные перевоплощения разрушают карьеры звезд, но историю Рене Зеллвегер можно назвать исключением из правил. Один выход звезды сгладил все переборы в пластике, в которых ее обвиняли долгие годы.

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