«Не имела права жить»: какая трагедия произошла на «Доме-2» с Либерж Кпадону

Фото: Instagram* / libergik

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Звезда реалити-шоу была очень одинока в реальной жизни.

Скончавшаяся звезда реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону была очень одинока. В реальном мире после долгих лет пребывания на телестройке она потеряла себя настоящую, отмечают многие.

О проблемах, с которыми боролась знаменитость, рассказала психолог Любовь Розенберг. StarHit.ru указывает, что, по мнению специалиста, медийные и популярные личности — это отдельный вид одиночества.

Ведь зрители видят только ту сторону знаменитости, которую те демонстрируют. И поэтому все проблемы и худшие свои черты им приходится проживать наедине с собой.

«Все несмотрибельное, страшное приходится переживать в одиночку. Тяжелый диагноз, отсутствие опоры на родных и близких, полное разочарование в жизни и непринятие себя новой — не той, какую привыкли видеть другие люди, очень часто приводит к затворничеству и отказу от поддержки и помощи. Как будто другая Либерж Кпадону не имела права жить…» — отметила Розенберг.

У известных людей намного меньше шансов, например, создать гармоничный союз, ведь критерии отбора неминуемо становятся выше. Такие, как Либерж, чувствуют одиночество в толпе, считает специалист.

Некогда яркая и колоритная участница телестройки Кпадону умерла в одиночестве. Она была обнаружена бездыханной в собственной квартире.

По одной из версий, ее тело там пролежало около 40 дней, и никто из соседей, друзей или родственников даже не начал ее искать за все это время. Прошлой осенью Либерж сообщила поклонникам, что у нее обнаружили новообразование в легком.

В последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

«Милые мои. Сейчас надо молиться. По-другому не скажешь. Надеюсь, после я вам сообщу как… Если вдруг не сообщу, то не поминайте лихом. Всех люблю, всех целую. Ни на кого зла нету», — как будто бы попрощалась еще тогда Либерж.

Удивительно, что и родители женщины не знали о ее смерти. О кончине дочери они узнали от ее подруг и через социальные сети.

Один из ведущих «Дома-2» Андрей Черкасов отметил, что Либерж действительно была одинока. А также у нее якобы была пагубная привычка — страсть к алкоголю.

Парапсихолог и знакомая знаменитости Джулия Лу также высказалась об этой трагедии.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — отметила Лу в беседе KP.RU.

Также не стала молчать и певица Анна Калашникова. По ее словам, с Либерж ей удалось познакомиться давно, когда та была в отношениях с Иваном Барзиковым.

Пара была хорошей, но, к сожалению, рассталась, отметила Калашникова. После их разрыва разошлись и пути подруг, хотя с Иваном Анна все еще поддерживает контакт.

Ситуация со столь поздним обнаружением тела бывшей участницы телестройки осталась непонятной для Калашниковой. По ее словам, это настоящее равнодушие со стороны близких.

«Одиночество — это ужасный удел. Либерж было 36 лет, она так хотела стать мамой. „Мечтаю, Анечка, о близняшках. Но вот от кого рожать? Успею ли?“, — переживала в разговорах со мной Либерж», — написала Калашникова в социальной сети.

Веселая, активная на телеэкране и одинокая, опустошенная в реальной жизни Кпадону не успела осуществить свою мечту.

Ранее 5-tv.ru писал, что соседка раскрыла причину смерти Кпадону.

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