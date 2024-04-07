Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Люди жили под обстрелами и не знали, что их ждет. Каждый день мог стать последним.

Сегодня Донецкая Народная Республика отмечает 10-летие со дня независимости от Киева. 7 апреля 2014 года было объявлено о суверенитете и государственной самостоятельности региона.

Исторический момент стал шагом в новое будущее для тысяч людей, которые собрали народное ополчение против политики новых властей. Однако сам путь к восстановлению порядка был еще впереди. И его удалось пройти уже в составе России.

О том, что происходило в эти годы и как изменился регион сейчас, рассказал в своем репортаже корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Чудесное спасение

Это же простая житейская радость для любого россиянина из любого региона страны. Любая мамочка скажет на открытии обновленного детсада что-то подобное.

«Очень рады, что восстановили наш садик, будем ходить, скоро и младшенький пойдет», — отметила женщина.

Но разговорись с ней за кадром и поймешь — здесь, в Донецке, это радость вопреки. Все же помнят одиозное интервью Петра Порошенко 2015 года?

«У нас дети пойдут в школу и в детские сады, а у них они будут сидеть в подвалах», — заявлял он.

Деятели Майдана попытались сделать из нее инструмент этноцида русского юго-востока. И десять лет назад здесь прозвучали эти слова: «Провозглашаем Донецкую Народную Республику».

Несколько тысяч человек на площади у здания областной администрации ликовали. Атмосферу зала хорошо помнит Павел Чуприна. Здание, взятое под контроль активистами антимайдана, было отключено от электроснабжения.

«Сидели с фонарем, дали Маковичу, который зачитывал декларацию и объявлял, что 11 мая состоится референдум, микрофон на батарейках. Зал встал, громкие овации, шквал аплодисментов. Исторический момент. Это шло от простого народа», — рассказал Чуприна.

Именно собрание 7 апреля положит начало тому, что сейчас движется к логическому концу. Ни Павел, ни любой другой из этих людей тогда понятия не имели, какие испытания им придется пройти, чтобы отстоять свой порядок.

«Вот весной здесь наведение порядка всегда начинается с памятников. Эта конкретно стела посвящена Великой Отечественной. Донбасс чтит героев всех времен. Вот эта же бригада, когда закончит, переберется немного дальше. Буквально в 150 метрах следующий объект — знаменитый белый КамАЗ МЧС. В память и в благодарность российской гуманитарной миссии», — отметил корреспондент.

Жизнь Донбасса после воссоединения с Россией

Эти конвои помогли региону пережить киевскую блокаду. Веха короткой, но яркой истории ДНР. Стоит в Иловайске. Там, где украинские войска попали в первый котел, после которого начнутся минские переговоры. Большой обман, который уже в ходе СВО признают и тот же Порошенко, и Меркель, и Олланд. Он и стал каплей, переполнившей чашу российского терпения.

Снова детсад, теперь мариупольский. Город, зализывающий раны недавнего освобождения. Жилые районы, постепенно расстающиеся со следами боев. Обновление набережной, центра. Тысячи объектов восстановлены и восстанавливаются.

«Вплоть до начала СВО оптимизм не угасал у большинства населения Мариуполя, что мы будем вместе с Донецком, Луганском, ДНР, ЛНР и в конце концов, как логическое завершение, вместе с Россией», — сообщил активист «Антимайдана» в Мариуполе Александр Иванов.

Не просто так ведь Киев разместит базы нацистского «Азова»* в двух приграничных городах — Мариуполе и Харькове, где русские протесты в 2014 году удастся подавить. Одно гнездо уже зачищено.

Из-за второго сейчас страдает Белгород. Волноваха, затем Мариуполь, недавно — Авдеевка. ДНР, как и ЛНР, продолжает освобождать свои законные территории. В результате люди здесь уверены, что безвестность для них закончилась с началом СВО.

«Да это государство изначально создавалось как государство идеократическое. То есть в своем основании оно имело некую идею. Идею, цель, и эта идея очень простая была — назад в Россию», — рассказал председатель совета министров ДНР Александр Бородай.

Александр Бородай имел честь тогда наблюдать рождение республики. Десятилетие очень сложной независимости научило дончан мыслить масштабно, без оглядки на обстоятельства и давление. Действовать, как бы ни было сложно.

«Не выйдя мы тогда на митинги и не начав сопротивление, мы не смогли бы остаться самими собой, мы не смогли бы смотреть нашим детям в глаза. Что бы мы могли им говорить?» — подытожил глава ДНР Денис Пушилин.

Этот импульс они передали и нашей армии, и обществу — каждому из нас. Прививка стойкостью, характером и безусловной любовью ко всему своему — такая нужная в эти сложные времена.

* — запрещенная в России террористическая организация.