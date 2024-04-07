«Ситуация критическая»: паводок под Оренбургом объявили ЧС федерального характера

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Из опасных районов спасатели эвакуировали свыше четырех тысяч человек, включая 885 детей. Для них организованы ПВЗ, где уже побывал глава Куренков.

Ситуация в Орске, где прорвало дамбу, характеризуется как критическая. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания комиссии правительства Оренбургской области.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», — сказал он.

Из затопленных районов спасатели уже эвакуировали свыше четырех тысяч человек, включая 885 детей. В Орске работают 11 пунктов временного размещения (ПВР) на более чем восемь тысяч мест. Там уже находятся 510 человек, включая 116 детей.

«Сил и средств достаточно. Работа ведется. Оценка обстановки будет проведена. Все, что будет необходимо, будет привезено», — подчеркнул Куренков.

Что происходит на месте

К работе в регионе привлечены сотрудники местного главка МЧС, подразделения из Пермского края, Московской и Кировской областей, а еще специалисты Центра по проведению спецопераций особого риска «Лидер», отряда «Центроспас» и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда», военнослужащие Волжского и Ногинского спасательных центров министерства РФ.

Наиболее сложная обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Куренков проверил работу в ПВР и заверил, что эвакуированным туда жителей Орска окажут всю необходимую помощь. Некоторые пункты временного размещения организованы в образовательных учреждениях. В связи с ситуацией в регионе все школы переведены на дистанционное обучение, пишет ТАСС со ссылкой на Минобразования области.

Кроме того, мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале заявил о критической ситуации. Он сообщил, что районы, находящиеся в зоне подтопления, в ближайшее время останутся без света. Если это произошло, то необходимо быстро эвакуироваться.

В настоящее время в городе работает водоканал в режиме паводка. Проводится обеззараживание воды хлором, поэтому может специфически пахнуть, но при этом она безопасна для людей.

К данному моменту стало известно, что «Орскнефтеоргсинтез» приостановил работу из-за паводка. Как рассказали в нефтеперерабатывающем заводе в беседе с ТАСС, решение принято во избежание экологических рисков и в целях соблюдения безопасности.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду.

Сегодня, 7 апреля, министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Соответствующее поручение он получил от президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подтопленный из-за прорыва дамбы Орск сняли с квадрокоптера. Именно этот населенный пункт пострадал сильнее остальных в регионе от паводков.