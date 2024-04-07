«Кейт Миддлтон больше не существует»: кому выгодно «вгонять в гроб» принцессу Уэльскую

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Многие уверены, что видео с признанием об онкологии — подделка.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропала со всех радаров после таинственной операции на брюшной полости в январе этого года. Несколько месяцев поклонники любимицы Британии гадали, что на самом деле происходит с женой Уильяма, и почему от нее нет никаких вестей. Возвратилась Кэтрин, безусловно, очень громко: королевская особа призналась, что ей диагностировали онкологию.

Для многих новость стала настоящим шоком, ведь относительно недавно представители королевской семьи сообщили о раке Карла III. Прекрасная принцесса — мама троих детей — теперь тоже вынуждена бороться со страшной болезнью и проходить курс химиотерапии.

Что сейчас с принцессой?

Сочувствует Миддлтон весь мир: миллионы человек мечтают, чтобы любимая принцесса вновь вернулась ко своим обязанностям и порадовала общественность хотя бы недолгим выходом в свет. Однако после официального заявления о недуге Уильям и Кейт отправились в любимое поместье Анмер Холл в Норфолке. Вполне вероятно, что англичане не увидят принцессу на семейной пасхальной службе, которую традиционно проводят в часовне Святого Георгия. Хотя изначально дворец заявлял, что к Пасхе Миддлтон обязательно вернется.

Супруге наследника британского престола удалили матку и диагностировали рак толстой кишки. По предположению врачей, речь может идти о третьей или четвертой стадии.

Жить, как прежде

Несмотря на то, что Кэтрин страдает от онкологии, она все равно старается окружать любимых детей — Луи, Шарлотту и Джорджа — заботой и вниманием. Кэтрин уверяет наследников и сама верит, что с ней все обязательно будет в порядке и в скором времени она поправится.

Вопреки всей серьезности ситуации, находятся и те, кто не боится посмеяться над принцессой Уэльской и в лишний раз задеть ее, давя на больное. Причиной разговоров часто становится либо стремление «подбросить масла в огонь», либо же погоня за славой. Многие пользователи Интернета даже начинают верить выдуманным слухам, принося Миддлтон лишние переживания и популязируя конспирологические теории.

Искусственный интеллект

Так, самым громким мифом после объявления о болезни стал слух о том, что душераздирающее видео с признанием о болезни, которым поделилась Кейт 22 марта, на самом деле, создано искусственным интеллектом. Возможно, причиной недоверия стала фотография, которую опубликовали на английский День матери: тогда Миддлтон немного переборщила с обработкой фотографии, что и заметила общественность.

Сейчас некоторые решили, что ролик искусственно сгенерирован и намеренно подготовлен Кенсингтонским дворцом. Кроме того, по мнению части аудитории, принцесса Уэльская либо находится в таком тяжелом состоянии, что не в силах говорить и ходить, либо вовсе давно покинула этот мир. Якобы таким образом представители королевской семьи продолжают скрывать от людей истину о страшной трагедии, всеми силами оттягивая неизбежное и зачем-то пугая поклонников Кэтрин. Кто-то и вовсе думает, что Кейт в коме.

«Вся Британия, вся Америка, весь мир желают знать, куда пропала Кейт Миддлтон, потому что-то, что вы сейчас нам представляете, это реально искусственный интеллект. Все больше и больше информации, что Кейт Миддлтон больше не существует. Она или в вегетативной коме, или просто отдала Богу душу», — заявил блогер Антон S.

Идеальное здоровье

Внезапно обнаруженный рак у сияющей Кэтрин, конечно, многих ввел в ступор. Большинству сложно поверить, что здоровая мама троих детей заболела прямо следом за британским монархом. Специалисты задаются вопросом, возможен ли в принципе подобный недуг у женщины, которая вошла в королевскую семью, выйдя замуж за наследника Англии Уильяма.

«У Кейт не может быть агрессивного рака. Это женщина, которую перед свадьбой с точки зрения здоровья проверили со всех сторон. Ей в обязательном порядке проводили секвенирование генома с целью обнаружения любых потенциальных мутаций, которые могут отразиться на будущих наследниках престола», — поделилась в беседе с «МК» медицинский эксперт из Европы.

Собеседница издания также подчеркнула, что если бы у Миддлтон было хотя бы «малейшее подозрение» на возможные проблемы со здоровьем, то почившая королева Еливаета II, славившаяся своей «избирательностью», никогда бы не одобрила женитьбу сына. Ведь стоит помнить о том, что у многих членов британской королевской семьи и так «не все в порядке» в этом вопросе.

«Раком легких страдал отец королевы Георг Шестой, Елизавета в старости тоже болела лейкемией», — упомянула специалист.

Болезнь невозможна

Источник также пытается обратить внимание на сплошные недомолвки и загадки, которые окутывают Кэтрин. Например, по словам королевского эксперта Марка Роша, у Кэтрин обнаружили рак во время операции.

«Надо понимать, как заботятся о здоровье персон такого уровня. Да, есть случайные мутации, есть формы рака, которые могут развиться от курения или от плохой экологии, но это все не про принцессу Уэльскую», — поделилась мнением анонимный эксперт.

Кроме того, очень многие представительницы высшего света и знаменитости проходят гормогозаместительную терапию, чтобы замедлить старение. Она подбирается индивидуально, поэтому заметить болезнь могли даже до первых признаков, уверена аудитория.

Уильям причастен

Самым болезненным обвинением среди всех прочих является возможная причатность Уильяма к пропаже Кейт. В Сети уже давно появились слухи об измене принца с Роуз Хенбери, маркизой Чамли. Согласно одной из теорий заговора, наследник британской монархии собирается развестись с супругой и жениться на маркизе. Кейт же, узнавшая о предательстве мужа, либо находится в глубокой депрессии, либо пытается сбежать из дворца.

«Он поражен, что его жена вообще рассматривает такую возможность. Он постарался, чтобы она понимала, во что ввязывается, когда выходит за него замуж, и до сих пор она прекрасно справлялась. Ее растущая эмоциональная неуравновешенность вызывает у него озабоченность, а она, наоборот, уверяет, что лишь теперь ей наконец все стало ясно», — пытается раскрыть правду источник National Enquirer.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больная раком Миддлтон спешит отметить день рождения сына.