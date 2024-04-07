Неповторимая, героическая: Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

Спикера Совфеда называют лучшим образцом для подражания: профессии она отдала не один десяток лет.

Грамотное руководство и преданность своему народу — именно таким правилам следует Валентина Матвиенко, под началом которой Россия пережила не одно крупное историческое событие.

7 апреля председатель Совета Федерации принимает поздравления в своей адрес — ей исполнилось 75 лет. За какими важными решениями стоит Валентина Матвиенко и как отзываются о ее работе коллеги и россияне, рассказал корреспондент Николай Иванов.

Пример для подражания

Исторический момент в истории страны. 1 марта 2014 года. Совет Федерации дает согласие на использование Вооруженных сил России на территории Украины. С этой секунды стало ясно: Крым — под защитой. В те дни именно Валентина Матвиенко озвучила то, что тревожило миллионы россиян.

«Мы должны защитить людей. Там проживает в Крыму более 60% русских. Может ли Россия бросить русских на растерзание?» — сообщила тогда она.

Это и есть ее фирменный почерк: защищать интересы России и россиян в любой точке земного шара. Ее политическая карьера началась в ленинградском комсомоле. Потом она стала народным депутатом. В 1991 году ушла на дипломатическую работу: послом на Мальте и в Греции.

«Принадлежу к огромной армии ее поклонников. Она была послом России на Мальте, а я еще даже не имел дипломатического ранга. На самой маленькой должности. Я помню ее авторитет, который она хранит до сих пор. Многому учился, хочу выразить признательность», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В 1998 году Матвиенко получает кресло вице-премьера в кабинете Евгения Примакова. В 2003 становится полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В этом статусе готовила празднование 300-летия Петербурга.

«Все отработано заблаговременно в рабочем режиме. Никаких беспокойств по срыву у нас нет», — сообщала она.

Грандиозный масштаб. 45 мировых лидеров — в гостях у Петербурга. Ничего подобного в мире не было. Эти торжества потом назовут образцовыми.

А осенью того же года Матвиенко побеждает на выборах и становится губернатором Петербурга. При Матвиенко город стал настоящей культурной столицей. Даже не России, а всей Европы.

«Валентина Матвиенко — жесткий образцовый политик. В ней четкое женское начало — твердой женщины, которая знает, что она делает. Чувствовала неровное дыхание Петербурга. Петербург очень сложный организм. Она это чувствовала», — рассказал Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, советский и российский историк-востоковед.

«Благодаря ей появилась филармония джазовой музыки, которой руководит Голощекин. Стояла у истоков джазовой музыки в Петербурге», — сообщил саксофонист Игорь Бутман.

Развивалось все: взять хотя бы инфраструктуру. Город преобразился.

«На самых высоких постах вы стали примером женщины-политика. Петербург благодарен за то, что вы возродили славу Северной столицы», — заявил Александр Беглов.

Мегастройки сделали его комфортным и для петербуржцев и для туристов. Кольцевая автодорога. «Морской фасад». Новые станции метро.

«Ввод в строй дамбы — это произошло при Матвиенко. Или первый вантовый мост — тоже Матвиенко», — отметил Олег Басилашвили.

А еще Валентина Ивановна помогла исполнить мечту российских школьников: возродила самый романтичный праздник на планете.

«Алые паруса» могли родиться только при губернаторстве Матвиенко. Они квинтэссенция того, чего она хотела добиться в городе. «Алые паруса» дают романтическую мечту», — рассказала Алла Манилова, генеральный директор Русского музея.

За восемь лет губернаторства бюджет города вырос в 6 раз. А это — дороги, клиники и спортивные суперпроекты.

Валентина Ивановна активно болела за «Зенит». Сине-бело-голубой шарф придавал дополнительный шарм.

«В качестве губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, разумеется, бывала на стадионе „Петровский“. Домашней арене „Зенита“. В конце концов маленький уютный стадион стал слишком тесен для команды с мировым именем. И тогда благодаря Матвиенко сине-бело-голубые получили новый стадион на Крестовском острове — больше чем на 60 тысяч зрителей», — сообщил корреспондент.

Политический стиль Валентины Матвиенко тогда проявился в полной мере. Чиновники понимали: с них спросят лично за город. Эту требовательность к себе и к остальным Валентина Матвиенко забрала с собой в Москву, в Совет Федерации. И с такой же строгостью спрашивает уже с федеральных чиновников.

«Я не удовлетворена докладом, предлагаю провести отдельно встречу с министром. По серьезному пообсуждать тему, ключевую для развития страны», — отчитывала она Максима Топилина.

Ведь именно развитие страны для председателя Совфеда на первом месте.

За честность, фундаментальность, державность и обаяние Валентину Матвиенко ценят представители самых разных профессий и возрастов.

«Вы очаровательная, красивая, веселая, работящая. Человек, с которым можно обо всем поговорить», — отметил советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер Никита Михалков.

«Когда с ней — после общения как будто крылья появляются. Ходишь в возвышенном состоянии», — сообщил Юрий Башмет, альтист, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

«У нее природный дар разговаривать с людьми, видеть проблемы. А здоровья я ей желаю», — заявил Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Феноменальная, элегантная, просто красивая женщина, которой восхищается любой мужчина», — подытожил Песков.