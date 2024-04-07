«Претендентов достаточно»: свержения Зеленского ждать недолго?

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Советник главы ДНР не исключает, что на Украине в самое ближайшее время возможен очередной переворот.

Главу Украины Владимира Зеленского могут свергнуть с помощью военного переворота. Таким мнением поделился Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в интервью с РИА Новости.

Гагин не исключает, что в Киеве возможны подобные события, когда «Зеленского заменят путем военного переворота».

«Претендентов на его место достаточно в стране, и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. В любом случае кого-то из них могут разыграть как очередную фигуру на шахматной доске», — рассказал советник Пушилина.

Он отметил, что первым «кандидатом» называли бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, у которого достаточный авторитет среди военных и гражданского населения.

Ян Гагин также признался, что сомневается в легитимности должности Владимира Зеленского. Из-за военного положения в государстве и общей мобилизации он отменил президентские выборы, которые оказались «не ко времени».

«Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришел на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине еще в 2014 году. Поэтому он второй нелегитимный президент после (Петра.— Прим. ред.) Порошенко, на мой взгляд», — поделился Гагин.

Он подчеркнул, что Западу из-за несостоявшихся президентских выборов необходимо поддерживать «картинку хотя бы какой-то демократии на Украине». Поэтому советник и допускает новый переворот.

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