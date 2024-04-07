Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Главе киевского режима предложили сценарий развития событий, при котором стране предоставили бы деньги с обязательным возвращением, либо же не давали их вообще.

Украина уже находится в таком положении, что готова получать военную помочь от Соединенных Штатов в кредит. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Украинская правда».

Зеленский рассказал, что недавно «один сенатор» поинтересовался, согласится ли он на кредитные деньги. Условия такие: либо предоставление средств с возвратом, либо же без помощи совсем.

«Я говорю: „А зачем эти выборы, если нет никакого выбора“. Поэтому мы согласимся на любой вариант», — сказал он.

Главе киевского режима также предложили такой сценарий: получить помощь в кредит сегодня или бесплатно через год. В этом случае Зеленский сказал, что выбрал бы только первый вариант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде попросили зарезервировать за Украиной 33-й стул в НАТО. В Киеве понимают, что страна стать членом блока сможет только при условии завершения конфликта с Россией. В связи с этим появился «неофициальный мирный план».

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.