Лавров посетит Китай для переговоров с коллегой Ван И

Фото: © РИА Новости / МИД РФ

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Российское внешнее политическое ведомство анонсировало дату встречи министров.

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И проведут переговоры на следующей неделе. Для этого глава российского ведомства посетит КНР. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«8-9 апреля состоится официальный визит Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с Министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в релизе.

Лавров и Ван И обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Акцентироваться внимание при этом будет на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС и G-20 («Большая двадцатка»), а также других многосторонних механизмах и форумах. Вместе с тем министры обменяются мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов. Речь в том числе идет о конфликте на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о возвращении к границам до СВО. Заявления главы киевского режима выглядят жалко, отметил российский министр.