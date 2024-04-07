Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда в ее юбилей

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Указ вышел на официальном интернет-портале правовой информации 7 апреля.

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в день рождения Матвиенко 7 апреля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — сообщается в документе.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

В этот день спикер Совфеда отмечает 75-летие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России. Трудно переоценить ее вклад в развитие государства в разных сферах.

В период с 1998 по 2003 год Матвиенко занимала пост заместителя председателя правительства РФ, на котором курировала социальную сферу, затем — полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В сентябре 2011 года она была единогласно избрана председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. Матвиенко переизбирали в 2014 и 2019 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Песков поздравил Матвиенко с 75-летием.