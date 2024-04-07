Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда в ее юбилей
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Указ вышел на официальном интернет-портале правовой информации 7 апреля.
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в день рождения Матвиенко 7 апреля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне», — сообщается в документе.
В этот день спикер Совфеда отмечает 75-летие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России. Трудно переоценить ее вклад в развитие государства в разных сферах.
В период с 1998 по 2003 год Матвиенко занимала пост заместителя председателя правительства РФ, на котором курировала социальную сферу, затем — полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В сентябре 2011 года она была единогласно избрана председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. Матвиенко переизбирали в 2014 и 2019 годах.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Песков поздравил Матвиенко с 75-летием.