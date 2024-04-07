Режиссеру Марку Розовскому понадобилась экстренная помощь

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Деятель культуры потерял сознание прямо в театре.

Медицинская помощь потребовалась 87-летнему режиссеру, автору сценария к советской кинокартине «Д’Артаньян и три мушкетера» Марку Розовскому. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Розовский прямо в свой день рождения 3 апреля потерял сознание в театре «У Никитских ворот» в Москве. Произошло это после спектакля «На бис». В связи с этим на Никитский бульвар была вызвана машина скорой помощии. Однако ее сразу же отменили. Медпомощь Розовскому оказали на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти худрука Александра Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал. Разлад в коллективе учреждения вскрылся из-за разногласий с руководством.