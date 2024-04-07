Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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В Киеве понимают, что страна стать членом блока сможет только при условии завершения конфликта с Россией. В связи с этим появился «неофициальный мирный план».

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев считает, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, поэтому попросил зарезервировать за страной место в альянсе. Такое заявление он сделал в интервью украинскому изданию «Эспрессо».

«Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания (конфликта с Россией. — Прим. ред.), но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», — сказал Чернев.

При этом он заявил, что если Североатлантический альянс будет бездействовать в вопросе присоединения Украины, то покажет свою слабость.

Как сообщает газета La Repubblica, на последнем саммите НАТО в Брюсселе неофициально обсуждался отказ Украины от новых российских регионов. Пойти на такой шаг Незалежной непросто, поэтому Запад хочет предложить ей взамен немедленное вступление в блок.

«Брюссель-сделка по прекращению войны: территории в обмен на безопасность», — говорится в публикации.

О таком неофициальном плане по урегулированию конфликта на Украине также рассказала газета Bild.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что Незалежной потребуется помощь еще в течение многих лет после завершения боевых действий.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.