Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В результате случившегося якобы есть разрушения. Российская сторона эту информацию не подтверждала.

Вооруженные силы Украины заявили о пожаре после серии взрывов, прогремевших в ночь на 7 апреля в Одессе. Отмечается, что в результате случившегося якобы есть разрушения зданий, а также, предварительно, один пострадавший.

«В результате удара возник пожар <…> Потерпели разрушения административное и техническое здания», — сообщалось в публикации в Telegram-канале сил обороны юга ВСУ.

К этой минуте возгорание уже ликвидировано, утверждалось в заявлении. В Миноброны РФ эти данные пока никак не комментировали.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам верховного главнокомандующего РФ, предпосылками для этого решения стали массированные удары ВСУ по территориям самопровозглашенных на тот момент республик ЛДНР. На Украине попытки урегулировать конфликт путем дипломатии проигнорировали, поэтому РФ заявила о необходимости оказать поддержку пострадавшим регионам, а в качестве одной из ключевых задач СВО объявила демилитаризацию Украины.

США, ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как вторжение и объявили России войну, попутно препятствуя подлинному освещению реальной ситуации на фронте. Параллельно с этим Запад и ряд стран Европы усилил санкционное давление на РФ, параллельно снабжая Украину вооружением.

Попытка противостоять миротворческой миссии РФ со стороны ВСУ при помощи контрнаступления обернулась для Киева большими потерями и бегством. После этого поставки оружия со стороны Европы и Штатов пользы Украине не принесли: в последнее время в Киеве отмечают большие масштабы дезертирства среди боевиков, а ряд стран, таких как Латвия и Финляндия отказываются от военной помощи Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о поврежденных объектах энергетики в Одесской области.