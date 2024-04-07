«Видимость обычной жизни»: больная раком Миддлтон спешит отметить день рождения сына

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Несмотря на серьезное заболевание, принцесса не хочет расстраивать наследника. Она готовит особенный сюрприз.

Знаменитая принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, столкнувшаяся с серьезной болезнью, продолжает жить активной жизнью. Несмотря на онкологию, известная любимица Великобритании собирается порадовать своего дорогого сына Луи на день рождения. Об этом рассказала королевский эксперт Даниэль Стейси в беседе с Hello.

Планы грандиозные?

Праздник юный принц будет отмечать 23 апреля — ему исполнится шесть лет. Как и в предыдущие годы, мама троих детей постарается сделать этот день особенным. Кейт Миддлтон, следуя чудесной традиции, приготовит для него шикарный торт.

«На протяжении многих лет мы видели, как принцесса делала невероятно забавные портреты своих детей и пекла именинные торты, поэтому она, вероятно, считает, что важно поддерживать эти традиции, чтобы сохранить видимость обычной жизни», — поделилась мнением журналистка.

Даниэль Стейси подчеркнула, что для принцессы Уэльской ее дети — пятилетний Луи, восьмилетняя Шарлотта и десятилетний Джордж — всегда были приоритетом. Именно поэтому Кейт старается оградить их от любых переживаний за маму.

«Это стало своего рода традицией: я не сплю до полуночи с невероятным количеством теста для торта и глазурью, и готовлю слишком много. Но мне это нравится», — признавалась Кэтрин несколько лет назад в интервью на телепередаче «Ягодное Рождество с Мэри Берри».

И не только сынок…

Помимо дня рождения Луи, 2 мая Миддлтон также поздравит Шарлотту. Девочке исполнится девять лет.

В смелом видео, в котором было объявлено о серьезном заболевании, принцесса отметила, что они вместе с супругом Уильямом нашли время, чтобы объяснить все наследникам.

«Самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим способом и заверить их, что со мной все будет в порядке», — сказала Кэтрин.

Мама сильно больна

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе, после чего загадочно пропала. До недавнего времени она хранила молчание, а дворец не сообщал ни настоящих причин хирургического вмешательства, ни новостей о состоянии принцессы.

Отмечалось лишь, что к Пасхе Миддлтон покажется на публике. Однако еще до наступления праздников Кейт все же рассказала о раке. Королевские эксперты предположили, что супруга Уильяма страдает от заболевания толстой кишки.

Известно, что на данный момент Миддлтон проходит профилактический курс химиотерапии, во время которого необязательно постоянно находиться в медицинском учреждении. Близкое окружение отмечает, что онкология и лечение очень ослабили Кейт, из-за чего ее мужу, принцу Уильяму, пришлось взять на себя ответственность за воспитание общих детей.

Однако принцесса все же пытается не расстраивать наследников. Многие уверены, что она делает все возможное, чтобы участвовать в семейной жизни и проводить время с близкими.

Представители Кейт не называют точных сроков возвращения Миддлтон к публичности и исполнению королевских обязанностей. Возможно, как только специалисты разрешат, подданные вновь увидят свою принцессу.

После официального заявления о недуге Уильям с женой улетели на вертолете в любимое поместье Анмер Холл в Норфолке. Велик шанс, что семейная пасхальная служба, которая традиционно проводится в часовне Святого Георгия, пройдет без них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на больную онкологией Кейт Миддлтон свалилась новая беда.