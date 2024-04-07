Новое заявление Бузовой о материнстве вызвало переполох в сети

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка рассказала, что всегда помнит о самой важной роли.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в последнее время старается особенно не делиться подробностями личной жизни, которая так интересует ее поклонников.

Однако звезда не скрывает — она действительно думает о материнстве. Последнее интервью артистки вновь вызвало бурные обсуждения среди ее фанатов.

Так, Бузова призналась, что старается тщательно следить за собственной репутацией, ведь готовится стать мамой. Звезда помнит, что в дальнейшем она будет воспитывать наследников, поэтому стремится «держать статус».

Знаменитость также отметила, что ее спутник по жизни обязательно поймет, как ему повезло с избранницей. Кроме того, у них точно будут искренние и настоящие отношения.

«Я верю в любовь, в чувства, что все будет по-особенному, по-настоящему. Более того, мой будущий муж поймет, что ему действительно достался бриллиант, а на моих детей в школе никто никогда не покажет пальцем. Я очень слежу за своей репутацией, потому что в будущем я мама», — цитирует слова знаменитости Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова рассказала о богатых ухажерах.