Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе

Синоптик Позднякова: с 8 по 14 апреля жители столицы могут насладиться теплом

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В апреле ожидается погода с температурой выше климатической нормы.

В столице наконец наступает долгожданная весна — после небольшого похолодания в Москву вновь возвращается тепло. На следующей неделе воздух прогреется до плюс 20 градусов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В апреле ожидается комфортная погода, причем с температурой выше климатической нормы. Согласно прогнозу эксперта, в понедельник будет наблюдаться перемененная облачность. Ночью показатели достигнут плюс 13 градусов тепла, а днем повысятся до плюс 16.

«Во вторник, 9 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. В ночные часы снова будет около плюс 13 градусов, а днем на десять градусов выше — около 23 с положительным значением», — рассказала Татьяна Позднякова.

В среду москвичи насладятся почти что майской погодой — воздух прогреется до плюс 24. В течение суток будет переменная облачность, как и в четверг. Также может пройти небольшой дождь.

В пятницу столица порадует солнцем и теплом, ожидается плюс 14 градусов ночью и плюс 22 днем. В выходные же наступит переломный момент — начнется сезон дождей. Температура опустится до плюс 11 в ночные часы, а днем прогреется до плюс 15.

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