Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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Представитель Кремля отметил вклад спикера Совфеда в вопросы социального обеспечения России.

Отмечающая 75-летие спикер Совфеда Валентина Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И я очень хорошо помню ее авторитет на дипломатической службе, который она хранит и до сих пор. И многому с самого начала учился у Валентины Ивановны, и хочу за этой ей выразить признательность», — сказал пресс-секретарь президента.

Поступив на работу в администрацию президента, Песков стал свидетелем того, как Матвиенко в должности вице-премьера возглавляла оргкомитет по празднованию 300-летия Петербурга. Это одно из первых крупнейших международных мероприятий, которое в итоге прошло блестяще.

Матвиенко является неотъемлемой частью новейшей истории России, подчеркнул Песков. По его словам, трудно переоценить ее вклад в вопросы социальные, социального обеспечения нашей страны.

«Это просто феноменальная, элегантная, красивая женщина, которой восхищается любой мужчина, который ее видит. Я хочу от всей души поздравить Валентину Ивановну с днем рождения и пожелать ей счастья, добра и всего самого доброго, хорошего», — заключил представитель Кремля.

Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в Шеметовке Хмельницкой области на Украине. В 1967-м она с красным дипломом окончила Черкасское фармацевтическое училище, в 1872-м — Ленинградский химико-фармацевтический институт, в 1985-м — Академию общественных наук при ЦК КПСС, а в 1991-м — курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР.

Во время учебы Матвиенко занимала должности от заведующей отделом Петроградского райкома комсомола до первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ. Затем занимала должности первого секретаря Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда, заместителя председателя Исполкома Ленсовета, а в 1989 году ее избрала народным депутатом СССР.

С 1991 по 1998 год Валентина Ивановна состояла на дипломатической службе: была послом СССР и РФ в Республике Мальца, потом послом МИД России по особым поручениям, директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД РФ, а затем послом России в Греции.

В период с 1998 по 2003 год Матвиенко занимала пост заместителя председателя правительства РФ, на котором курировала социальную сферу, затем — полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В сентябре 2011 года она была единогласно избрана председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. Матвиенко переизбирали в 2014 и 2019 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала выборы в России прозрачными и демократичными. Глава Совета Федерации уверена, что именно это сильно отличат российский выборный процесс от западного.