Коллективный республиканский ифтар состоялся в Дербенте

Фото, видео: Пресс-служба администрации главы Дагестана; 5-tv.ru

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Его посетили свыше десяти тысяч человек.

Коллективный республиканский ифтар состоялся 6 апреля в Дербенте, его посетили свыше десяти тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова.

«Примите самые искренние поздравления с наступающим благословенным праздником Ураза-байрам! Пусть Всевышний примет ваш пост и воздаст наилучшим образом!» — сказал глава региона.

В город, как отмечается, приехали не только жители всех городов и районов республики, но и гости из девяти исламских государств. Ифтар — это вечерний прием пищи во время месяца Рамадана, он проходит после захода солнца до или после вечерней молитвы.

В 2024 году Рамадан начался после захода солнца 10 марта, а с восходом 11 марта стартовал 30-дневный пост. Он продлится до вечера 9 апреля, а на следующий день мусульмане отметят праздник разговения — Ураза-байрам.