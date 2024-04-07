Прошло пять лет: что происходит в личной жизни безутешного вдовца Винни Джонса

Фото: Кадр из к/ф «Джей в Голливуде», реж. Джейсон Мьюз, 2019 г.

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Супруга знаменитого артиста скончалась из-за рака кожи. Он заявлял, что больше никогда ни с кем не сойдется.

Бывший футболист, а ныне звезда фильмов Гая Ричи Винни Джонс стал вдовцом в 2019 году. Его жена Таня Лэмонт умерла после многолетней борьбы с раком кожи. Женщине было 53 года, она скончалась в окружении близких в своем доме. 59-летний актер тяжело переживал утрату и зарекался когда-либо в будущем связывать свою жизнь с другой. Как оказалось, поспешил записывать себя в одиночки.

Новую избранницу Джонса зовут Эмма Форд, белокурую красавицу он называет «Блонди». В прошлом она работала тележурналистом, ивент-менеджером и диджеем. Брутального Винни она встретила на съемках реалити-шоу «Ферма». В нем артист рассказывал о своей жизни в деревне. Друзья одобряют выбор звезды и считают влюбленных отличной парой.

«Отношения Винни и Эммы очень органичны и начинались как обычная рабочая дружба, прежде чем переросли в нечто большее. Эмма вернула свет в глаза Винни, и она явно делает его очень счастливым… Все, кто их знает, были в восторге, что теперь они вместе», — цитирует инсайдера издание The Sun.

В окружении Джонса рассказали, что после смерти жены он страшно пил и с каждым днем все глубже погружался в депрессию. Любовь Эммы Форд буквально спасла его. Избранница актера хорошо знает, что такое алкоголизм, так как сама боролась с зависимостью. Теперь они вместе придерживаются трезвости и помогают друг другу преодолевать соблазны. Устраивать свадьбу не спешат, просто радуются жизни и ее новому смыслу.

Винни Джонс вышел на футбольное поле в детстве. Выступал на позиции полузащитника. Стал узнаваемым спортсменом из-за жесткой игры и коллекции из 12 красных карточек. За коронный удар ногами по противнику его прозвали Секирой. Спортсмен говорил о себе так: «Бог дал футболистам ноги, чтобы я по ним бил». В 1988-м получил Кубок Англии. Участие в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» — его кинодебют. Потом были «Большой куш», «Угнать за 60 секунд», «Пароль „Рыба-меч“», «Костолом» и многие другие. И даже мюзикл на театральной сцене и роль российском фильме «Вычислитель».

Еще до работы в кино он встретил Таню Лэмонт, женился на ней и удочерил ее дочь Кайли. Гонорар за «Карты, деньги, два ствола» в 30 тысяч долларов Джонс пожертвовал больнице, где его супруге была проведена операция по пересадке сердца. С раком кожи Таня боролась шесть лет. С этим же недугом столкнулся и сам актер. Трижды врачи удаляли ему опухоли хирургическим путем. Из-за недуга ему приходится регулярно проходить обследование.

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