Житель Ивановской области накачал наркотиками годовалого сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Telegram / Официальный канал СУ СК России по Ивановской области / su_skr37; 5-tv.ru

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В каком состоянии находится малыш?

Житель Кинешмы в Ивановской области подозревается в покушении на убийство своего годовалого сына. Мужчина, по версии правоохранителей, ввел ребенку наркотик.

Сотрудники СК России возбудили уголовное дело по факту инцидента. Мальчик не погиб, за его жизнь борются врачи.

Отец с малышом были дома одни, мать в это время находилась на работе. По данным ведомства, мужчина ввел в организм сына неизвестное вещество, предварительно установленное как наркотическое.

В результате тот потерял сознание и был доставлен в реанимацию с отравлением. Фигурант задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Он в прошлом привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Подробности относительно состояния здоровья ребенка не приводятся.