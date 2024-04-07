Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Уже обработаны данные с 92,9% участков.

Спикер Национального совета Словакии и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пеллегрини получил 56,7% голосов, а Иван Коркок набрал 43,3%. Последний все еще мог бы набрать больше голосов в крупных городских округах, которые отчитываются последними, но модели прогнозирования словацких СМИ показали, что он вряд ли сможет сократить разрыв.

Президенты Словакии не обладают многими исполнительными полномочиями, но могут накладывать вето на законы или оспаривать их в Конституционном суде. Они назначают там судей, которые способны сыграть важную роль в политической борьбе по поводу судьбы реформ премьер-министра Роберта Фицо, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Словакии рассказали о страхе Запада из-за возможного триумфа Пеллегрини.