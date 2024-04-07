«Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Все это удалось запечатлеть российскому БПЛА.

Боевики ВСУ расстреляли своих сослуживцев на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев, положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули ее от берега и скрылись», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Российские бойцы предполагают, что на полученных с коптера кадрах запечатлен расстрел тех, кто отказался отправляться в самоубийственный десант на левом берегу Днепра, добавил Сальдо.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам.