Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck; 5-tv.ru

На этом фоне стало известно, что уже более 60% украинцев живут за чертой бедности.

Есть и другая реальность — то, что мы видим на Украине, где министерство социального развития подсчитало, что население страны к 2040 году сократится до 29 миллионов человек. Из СССР страна уходила с населением в 50 миллионов человек — то есть сокращение произойдет почти в два раза.

Есть еще одна цифра — только на обслуживание внешнего долга Киев должен тратить по три миллиарда долларов. Это чисто оплата процентов, чтобы не признали банкротом.

Вот реальность, которую на Западе не торопятся признать и расследовать, а куда уходят все эти транши режиму Владимира Зеленского. Судя по социальным сетям детей киевской элиты, уж точно не на окопы и снаряды для фронта. Тему продолжит корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Только за прошлый год 11 тысяч человек на Украине поймали при попытке сбежать в Румынию, Венгрию, Болгарию. Люди влезают в долги, чтобы наскрести на нелегальный билет за кордон — 78% украинцев против нового закона о мобилизации.

«Тяжеловесы» киевской политики изо всех сил уговаривают беглецов вернуться, апеллируют к гражданскому долгу и истинному патриотизму. Только вот дети «тяжеловеса» Виталия Кличко вполне призывного возраста в это же время в алкогольном угаре в Германии очень переживают за судьбы родины.

Больше десяти миллионов украинцев уже бежали из страны и продолжают это делать. Что говорить, если сам Зеленский готовится покинуть тонущий корабль в числе первых элитных крыс.

Если верить английским СМИ, недавно завершил сделку по покупке целого английского поместья. По-настоящему королевское имение: просторный трехэтажный особняк XVIII века, четыре коттеджа для гостей и прислуги, скотный двор и 500 гектаров исторических садов.

Через несколько дней новость о продаже дворца опровергли, но не исключено, что Зеленский первый совсем скоро эмигрирует в королевство.

«У него был очень большой расчет на Великобританию. В Америке ему некомфортно по той причине, что в отношении его компаньона — и политического, и экономического — Игоря Коломойского* возбуждено уголовное дело за то, что он вывел пять миллиардов долларов с „Приватбанка“, отмывал деньги, а купил там недвижимость. Из пяти миллиардов 41 миллион прошел через фирму Зеленского». — говорит нардеп Украины V, VI и VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Зеленский через подставных лиц выкупил совсем уж скромную квартиру площадью 92 квадратных метра на легендарной Бейкер-стрит. В октябре прошлого года через частную компанию предводитель киевского режима сделал одиозное приобретение близ Берлина — купил бывшую виллу министра пропаганды третьего рейха Йозефа Геббельса.

Также через посредников Зеленские владеют 15-ти комнатной виллой в Италии. По информации украинского политика Виктора Медведчука, через близкого друга Сергея Шефира Зеленский обзавелся элитными апартаментами площадью 600 квадратных метров в Дубае и двумя яхтами.

Того самого Шефира — бывшего первого помощника Зеленского — называют и его же «кошельком». И он тоже сбежал — неделю назад уволился и пропал из информационного поля.

«Сейчас, действительно, все окружение Зеленского уже сформировало себе запасные аэродромы. И вообще они себя ведут, как будто бы это последний день. То есть воруют так, как не воровали никогда. Все разбегаются. Ну, когда такое было, чтобы в Верховной раде депутаты сами были готовы писать заявление и уходить», — отмечает народный депутат Украины IV, V, VI, VII созывов Олег Царев.

В декабре прошлого года особняк в немецком Гамбурге приобрел мэр Киева Виталий Кличко, тот самый, где сейчас и переживают за родину-Украину его дети. Обустраивают его, пока в украинской столице люди сидят без света, а по улицам рядом с Радой текут зловонные канализационные реки.

Но недовольны люди обычные, а дети элитные — внучка бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова живет в «кайф». Отплясывает в центре Киева на фоне собственного гламурного клипа.

Бывший министр обороны Незалежной Алексей Резников, замеченный в хищении как минимум 40 миллионов долларов американской помощи, поселил свою дочку на вилле в Каннах за семь миллионов евро. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный приобрел дома в Чили и четырехэтажную виллу на Канарских островах.

«На Украине сейчас отмывают выделенные им Евросоюзом и США деньги всеми возможными способами. И чем дольше западные партнеры будут закрывать на это глаза, тем дольше они смогут скрывать свою коррупцию. Поэтому они продолжают требовать деньги все больше», — считает кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд.

В это же время Институт демографии и социальных исследований Украины бьет тревогу. Уже более 60% украинцев живут за чертой бедности.

«Конечно, народ недоволен Зеленским, но сместить его он не имеет возможности, потому что действует жесточайшая гестаповская система карательная, и поэтому все будет идти под контролем американцев», — указал премьер Украины с 2010 по 2014 год Николай Азаров.

Мартовский бюджет страны на 70% состоит из западных дотаций. Расплачиваться перед кредиторами Зеленский явно не планирует.

«Зеленский действовал в заблуждении, что его спасут и отправят на виллу в Майами, Италии или Франции, но он этого не сделает. Единственная вилла, на которой окажется Зелинский, — это сосновый ящик в могиле», — подчеркнул политолог Скотт Беннет.

Только за март этого года Украина должна выплатить МВФ 705 миллионов долларов. Просят новый транш, который почти полностью пойдет на погашение долга, но и сдача вряд ли дойдет до украинской казны.

* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.