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О контрнаступлении со стороны врага речи не идет, свои последние силы они тратят на то, что вдоль Запорожья строят несколько линий обороны.

И вот сейчас перед оставшимися жителями Украины есть две картинки. Что предлагает Москва: мир, развитие, поддержку семей, что предлагает Киев: войну, смерть, деградацию ради утопического лозунга выйти на границы 1991-го.

А, по большому счету, ради того, чтобы поверившие в свою вседозволенность политики Вашингтона, Брюсселя и прочих столиц могли и дальше делать все, что им заблагорассудится. Это не то, что несравнимые понятия, это просто разные чаши весов.

И с каждым днем СВО это противоречие становится все более очевидным. С передовой — материал корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Ротация в прифронтовой зоне на запорожском направлении только ночью, с выключенными фарами. Поселок Каменское стоит на возвышенности — это сильно усложняет обстановку.

Он буквально поделен пополам — противник здесь на соседней улице. Расстояние до позиций ВСУ — метров 300.

Вместе с бойцами батальона «Крым» ищем укрытие. Передвигаться по этим пригоркам можно только с дрон детекторами.

Успеваем добежать до блиндажа и сразу слышим сильный взрыв. Рядом где-то взорвался дрон-камикадзе, поэтому мы все спустились в укрытие.

Ждем момента, когда активность вражеских беспилотников немного упадет. Дронами-камикадзе ВСУ пытаются хоть как-то компенсировать нехватку снарядов.

О контрнаступлении с их стороны речи не идет, свои последние силы они тратят на то, что вдоль Запорожья строят несколько линий обороны.

У наших операторов БПЛА здесь заметно более разнообразный арсенал, чем у противника. От маленьких осколочных боеприпасов до больших противотанковых.

«Термобар 3200 весит. Он правда разносит хорошо укрепления. Это большое в окопы, в закрытые помещения. Потому что он создает вакуум. Выжигает, как мини „Солнцепек“», — говорит замкомандира отряда БПЛА с позывным «Бармен».

Мешают боевикам окапываться и минометные расчеты. Этот расчет обычно работает по машинам, которые подвозят боекомплект.

Сейчас как раз одна из таких целей появилась — будут отрабатывать по ней. Работает расчет по принципу «карусели»: сначала несколько выстрелов по координатам, а затем — беглый огонь.

«Где-то минут через 5-10 они взлетают. Но на момент уже подлета мы работу заканчиваем», — отметил боец штурмового батальона «Крым» с позывным «Анубис».

Быстро уходим в укрытие — там с помощью специальных 3D-очков следим за тем, куда полетел вражеский дрон. Участок очень напряженный, Запорожье совсем рядом.

Отсюда видны окраины Запорожья и ночью это видно очень хорошо, потому что они светятся. И даже днем можно увидеть первые застройки.

Украинское командование бросает сюда самые последние боеспособные резервы, но все это больше напоминает утопающего, который пытается схватиться за соломинку. Под грохот орудий в Донбассе и Новороссии, на западе кажется начинают что-то понимать.

Во всяком случае, впервые с осени 2022 года по настойчивой просьбе французской стороны состоялся разговор нашего министра обороны Сергея Шойгу и его визави из Парижа Себастьяна Лекорню.

Официальные сообщения ведомств об итогах этого разговора выглядят так, будто у них был «сломанный телефон». Но сам факт общения примечателен.

На днях вышла любопытная статья бывшего постпреда США в ООН времен Клинтона Роберта Хантера, который призвал признать — от России нельзя отказаться, с этим фактом надо смириться и строить отношения, исходя из «неоспоримой реальности». Ранее к тому же призывал гуру «реал-политик» Генри Киссинджер — пока был жив.