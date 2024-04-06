«Всего через несколько сотен лет»: Маск сделал пугающий прогноз о будущем

Маск: без освоения космоса человечество может исчезнуть через пару сотен лет

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Какого мнения придерживается миллиардер?

Человечество может исчезнуть через несколько сотен лет, если не освоит другие планеты. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет», — написал основатель Tesla в соцсети X.

Он убежден, что человечеству следует сохранять текущий технологический уровень, пока Марс не станет пригодным для жизни. По мнению бизнесмена, это может произойти в течение ближайших 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие искусственного интеллекта с вероятностью от 10% до 20% может привести к гибели человечества. По крайней мере, в этом убежден Маск.

Однако он отметил, что и дальше необходимо заниматься развитием технологий, потому что они привнесут в жизнь человечества намного больше положительного.