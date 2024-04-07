Полгода отношений: Ида Галич впервые показала нового возлюбленного

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / IdaGalich / GALICH_onok; 5-tv.ru

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Встреча с таинственным спутником, лицо которого блогер все еще прячет от публики, была для нее счастливой случайностью.

Блогер Ида Галич отмечает радостную дату — она встречается с таинственным бойфрендом уже полгода. Несмотря на всю секретность, он, судя по всему, делает ее действительно счастливой.

В Telegram-канале звезда опубликовала несколько коротких видео, на которых гладит длинные локоны возлюбленного, однако лица не показывает. Пост селебрити сопроводила трогательным поздравлением.

По признанию Галич, встреча с нынешним избранником была случайной. Они оказались в одном кафе, и подруги блогера пригласили мужчину за их столик выпить «по 50 граммов», затем между двумя одинокими людьми пробежала искра, и расставаться они уже не захотели.

«Громкие слова рано говорить. Просто сегодня ровно шесть месяцев, как мы впервые поцеловались после стрипушника. Ибо на 50 граммах мы не остановились. Ну вот такие мы люди. С полугодием, красавчик! Шесть месяцев с большим удовольствием глажу твои волосы», — написала знаменитость.

Как уже разведали поклонники и журналисты, новой любовью Галич стал, предположительно, бизнесмен Олег Ледвич. Он разведен, от бывшей супруги у него есть дочь.

В одном из интервью блогер говорила, что в любви бойфренд признался ей через две недели. Она ответила ему взаимностью, но чуть позже.

Блогер не спешит строить планы на 20 лет вперед, просто наслаждается романом и старается быть счастливой «здесь и сейчас». Пару уже снимали папарацци, но фолловеры Галич все еще ждут официального представления партнера.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ида Галич раскрыла подробности бурного романа с австралийцем.