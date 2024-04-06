Власти Оренбургской области назвали последний паводок самым многоводным за всю историю наблюдений

Паслер назвал паводок этого года самым многоводным за всю историю наблюдений

Фото: © РИА Новости

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Понять, когда произойдет снижение уровня воды, можно будет через два-три дня.

Паводок этого года в Оренбургской области стал в регионе самым многоводным за всю историю наблюдений. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер.

«Люди обеспечены всем необходимым, по всем заявкам отрабатываем дополнительно. При необходимости готовы развернуть дополнительные пункты», — написал он в Telegram-канале.

Приток талых вод в водохранилище Ириклы со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный. Понять, когда произойдет снижение уровня воды в области, можно будет через два-три дня.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Эвакуацией людей в настоящее время занимаются силы МЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило.

В регион направлен дополнительный эшелон спасателей. По поручению президента России Владимира Путина в область вылетел глава МЧС Александр Куренков.