В Словакии рассказали о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik; 5-tv.ru

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Кресло президента республики может занять пророссийский в представлении США и ЕС политик.

На Западе опасаются победы во втором туре президентских выборов в Словакии Петера Пеллегрини из-за его национальных интересов. Об этом 5-tv.ru заявил экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

По его словам, эти выборы зарубежная пресса преподносит как противостояние России и Запада. Так, один из претендентов на пост президента, либерал и бывший глава МИД Словакии Иван Корчок считается «ставленником Запада».

«Он пошел сейчас как кандидат от оппозиции и как кандидат проамериканский. Он этого не декларирует, говорит, что он гражданский кандидат, но все знают, чьи интересы он защищает», — отметил Марчек.

Соперник Корчока, спикер парламента Петер Пеллегрини, — выходец из SMER — партии, которую возглавляет нынешний премьер-министр Роберт Фицо, считающийся на Западе «пророссийским политиком».

«Самое главное, что, если президентские выборы выиграет Петер Пеллегрини, он будет очень хорошо сотрудничать с правительством. Во всей Западной Европе говорят, что это будет катастрофа, поскольку оппозиции правительству не будет», — говорит политик.

Он добавил, что сейчас в Словакии стараются сохранять нейтралитет в противостоянии Запада и России.

По результатам первого тура президентских выборов в Словакии Пеллегрини и Корчок набрали 42% и 37% голосов соответственно и прошли во второй тур. Победитель займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит Зузану Чапутову, которая возглавляла страну с 2019 года и отказалась от участия в нынешних выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия обвинила Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине.