Вароли связал арест Гласа с местью США за предоставление убежища Ассанжу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ray Tang; 5-tv.ru

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа был «выращен» в Штатах, убежден эксперт.

Арест бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа связан с местью США за предоставление убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в посольстве в Лондоне. Об этом 5-tv.ru заявил политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа был «выращен» в США, убежден эксперт. Отношения Штатов и Мексики сейчас не самые лучшие, так как последняя пытается избавить себя от американского влияния и улучшить дипломатические отношения с Россией.

«Проамериканский режим в Эквадоре вторгается в мексиканское посольство в Эквадоре для ареста экс-вице-президента. Но кто этот человек? Когда он был у власти, Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в посольстве в Лондоне. США никогда этого не забудут и не простят. Маленький Эквадор решил перечить „великой американской империи“», — говорит Вароли.

Глас в прошлом высказался в поддержку идеи о предоставлении убежища Ассанжу, добавил журналист. А теперь Соединенные Штаты демонстрируют свою злопамятность, убежден он.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Причиной такого решения стало вторжение полиции Эквадора в мексиканское посольство, где скрывался Глас. Власти страны ранее предоставили общественному деятелю политическое убежище.