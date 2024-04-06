Бывший министр экономики Казахстана попытался оправдать убийство жены

Фото: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot

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Эксперты установили, что причиной смерти супруги экс-чиновника стали травмы головы и внутреннее кровотечение.

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до смерти забивший свою жену Салтанат Нукенову, попытался оправдать свой поступок. Так, он «был начеку» и стремился «не навредить», когда бил супругу ногами.

Это следует из появившихся в сети записей трансляции судебного заседания. Первое слушание по делу Бишимбаева прошло в конце марта.

В течение нескольких дней судьи поочередно заслушивали сторону обвинения и родственников жертвы. После этого слово было предоставлено обвиняемому.

«Когда я наносил удары… я четко понимал, что главное — не навредить, не нанести какой-то вред. У меня чувство внутренней какой-то сдержанности, осторожности в этом плане было, начеку я был», — сказал Бишимбаев.

В ответ на просьбу прокурора пояснить, что обвиняемый имеет в виду под «осторожностью» и «сдержанностью», экс-министр привел в пример избиение жены у лифта, которое зафиксировала камера.

«Я, когда пинал ее, я понимал, что пинаю по ягодицам. Что от этого человек не получит существенный вред. Осознавал, что нельзя причинить ей существенный вред здоровью», — пояснил обвиняемый.

Однако мать погибшей заявила суду, что Бишимбаев убивал свою жену на протяжении восьми часов. В свою очередь эксперты установили, что причиной смерти Нукеновой стали травмы головы и внутреннее кровотечение, которые не могли у нее возникнуть при падении с высоты своего роста.

Бишимбаева ранее арестовали за убийство жены. По информации местных СМИ, экс-чиновник не признает вину.

Известно также о возбуждении уголовного дела в отношении брата подсудимого — Бахытжана Байжанова, который при этом дал показания против родственника. Его обвиняют по статьям о недонесении о преступлении и оставлении в опасности.

Убийство Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года возле ресторана «Бау» в Астане. По некоторым данным, Нукенову можно было спасти, но ничего для этого предпринято не было.

Бишимбаев возглавлял министерство национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го он был осужден на десять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты на госслужбе по обвинению в получении взятки и хищении имущества. Однако в октябре 2019 года Бишимбаев был условно-досрочно освобожден решением суда Шымкента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса арестован на два месяца.