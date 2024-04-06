Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Фото: 5-tv.ru

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля — к эвакуации людей спасатели приступили немедленно.

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне затопления в Оренбургской области. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министру срочно вылететь в область для организации соответствующих работ. При этом глава региона Денис Паслер также доложил Путину о ситуации.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

Всего в Оренбургской области подтоплено почти 4,3 тысячи жилых домов, около 8,5 тысячи дачных участков и 47 мостов. Один из прорывов уже удалось ликвидировать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. В регион вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли.

Передвигаться даже на резиновых лодках довольно опасно. Есть риск, что их унесет течением.