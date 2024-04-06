Звезду «Дома-2» Шароварова арестовали по делу о сбыте наркотиков

Фото: Instagram* / viktor_sharovarov

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Ему предъявлено обвинение по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Шароваров заключен под стражу по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Всего правоохранители, по предварительным данным, нашли у него восемь свертков с мефедроном, которые ему передал соучастник. Шароваров должен был незаконно сбыть товар на территории Москвы.

«Два свертка он успел спрятать в тайники-закладки в перилах у подъезда жилого дома на улице Верхние Поля, а оставшиеся шесть обнаружены в куртке, принадлежащей фигуранту. Все наркотики изъяты из незаконного оборота», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Знаменитости уже предъявлено обвинение. Шароваров пришел на телепроект в 2018 году.

Там он состоял в отношениях с Александрой Шевой, но истинную любовь найти так и не смог. У него есть двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Дома-2» Степан Меньщиков лечится от зависимости в Таиланде.

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