До конца года в Москве появятся пять новых пешеходных переходов

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Один из них расположится в створе Ереванской улицы

В Москве в этом году появятся пять новых пешеходных переходов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Один из них расположится в створе Ереванской улицы. Он пройдет под путями Курского направления МЦД-2 и свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника «Царицыно», рассказал мэр.

Еще три построят в ТиНАО — все они расположатся вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке. По переходам можно будет пройти от образовательного учреждения к жилым кварталам, остановкам наземного городского транспорта со стороны Октябрьского проспекта и около улицы Полковника Милиции Курочкина.

«До конца 2024-го возведем переход через железнодорожные пути Курского направления и улицу Каспийскую в районе Царицыно. Оборудуем его тремя лестницами, двумя лифтами и пандусом для удобства маломобильных граждан», — написал Собянин в Telegram.

В 2026 году появится еще один переход — через проспект Багратиона в районе Филевский Парк.