Завещание певца Белоусова проверили на подлинность после подозрений сына

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Что показали результаты графологической экспертизы?

Певец Евгений Белоусов умер в 1997 году, однако споры вокруг наследства звезды не утихают до сих пор. Спустя 27 лет после смерти артиста его сын Роман уверен, что завещание является подделкой.

Согласно документу, несовершеннолетняя на тот момент дочь артиста Кристина получила квартиру в Москве. При этом тогда семья знаменитости не подозревала о существовании еще одного наследника.

О том, что у Кристины есть брат, та узнала уже во взрослом возрасте. В итоге женщина предложила ему урегулировать этот момент мирным путем.

«Я бы начала с того, что изначально у меня проблем с наследством не было. Нотариус не знала о существовании сына. На тот момент они еще не успели прийти», — рассказывала Кристина на одном из федеральных телеканалов.

Дочь певца объяснила, что не хотела заниматься бюрократией, поэтому решила решить вопрос по-человечески. Однако Роман посчитал, что новоиспеченная сестра хочет обмануть его и оставить без имущества.

«Я что-то подозреваю. Чуйка есть. Честно скажу, мы пока ничего не накопали, поэтому нам и нужно заседание», — говорил он в той передаче.

Роман предполагает, что такой здоровый человек в расцвете лет, как его отец, вряд ли был стал писать завещание, когда мог оформить дарственную. Однако результаты графологической экспертизы говорят о том, что документ был составлен именно Белоусовым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дети певца Жени Белоусова спустя 26 лет разделили его наследство.