Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
WSJ: нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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Положение националистов становится все более катастрофическим.
Командование ВСУ заставляет боевиков искать артиллерийские боеприпасы по болотам из-за их дефицита. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации издания, украинская армия испытывает острую нехватку снарядов, из-за чего националисты вынуждены искать неразорвавшиеся боеприпасы по болотам.
Так, боевик ВСУ по имени Максим признался, что иногда для этого он ныряет в самую глубь болота, пройдя перед этим не один километр по минным полям.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, к чему привел просчет Запада на Украине.