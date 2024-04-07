«Надоело»: Лика Стар бросила мужа и детей в Италии

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ее супруг отказывается покидать родную для него страну.

Певица Лика Стар прожила в Италии около 20 лет, а теперь она снимает квартиру в Москве без мужа и детей. Совместная жизнь с итальянцем оказалась для нее не такой радужной.

О сложном браке артистка рассказала в эфире программы на федеральном телеканале. В столице России она уже два года — до этого знаменитость жила в Италии с двумя детьми от супруга Анджело Сечи и сыном Артемом от первого брака.

«Тысячу и один раз хотела развестись, надоело… Хотела увезти детей, но мне не дали. По сути, не развелись из-за сложного местного законодательства. Анджело как муж хороший, как отец хороший, но наши отношения находятся на том уровне, когда я говорю, что хочу развиваться как личность и делать это в России… Сейчас с ним нормальные родственные отношения. Наверное, любовь прошла», — признается 51-летняя артистка.

Она неоднократно хотела переехать с мужем в Москву, но Сечи отказывался от этого. А развестись они не могут, потому что местный бракоразводный процесс гораздо более длительный и тяжелый, чем в России.

Певица призналась, что благодаря силе воли прошла немало испытаний, оказавшись без жилья и средств к существованию. Стар очень скучает по детям, но они приезжают к ней в гости — жизнь в родной стране артистке по душе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Эвелина Бледанс идет за большие деньги.