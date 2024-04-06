Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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По новым нормам штрафы увеличатся в среднем в два раза по сравнению с прежними.

Закон об ужесточении ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте говорится, что нарушение установленных законом требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Также увеличиваются штрафы для банков и микрофинансовых организаций, если они рекламируют кредит, не указывая полную стоимость: от 40 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

В сравнении с прежними нормами штрафы по новому закону вырастут в среднем в два раза.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявил, что количество спам-звонков в последнее время начало сокращаться, поскольку за этим стали бдительнее следить сотовые операторы.

При этом он посоветовал в случае большого количества вызовов с незнакомых номеров подключить опцию «Антиспам», которая есть у каждого оператора. Также можно воспользоваться сервисом идентификации вызовов «Этикетка», который поможет определить номер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах в размере до миллиона рублей за спам-звонки.