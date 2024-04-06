Губернатор Оренбургской области о ситуации после прорыва дамбы в Орске: «Это исключение»

Губернатор Паслер: прорванная дамба в Орске была рассчитана на меньшую нагрузку

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Из частично затопленного города эвакуируют людей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что дамба в Орске, которую прорвало талыми водами накануне вечером, была рассчитана на гораздо меньшую нагрузку. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Свое заявление Паслер сделал после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Специалисты доложили, что проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок, скорее, — исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», — сообщил губернатор.

По его словам, пункты временного размещения, куда эвакуируют горожан, обеспечены всеми необходимыми условиями. Также Паслер подчеркнул, что пострадавшие от прорыва дамбы получат выплаты от 20 до 100 тысяч рублей на каждого в зависимости от последствий.

Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в причинах прорыва дамбы в Орске будут разбираться следователи.