«Не должны»: США пригрозили Китаю последствиями за помощь России на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Американские власти открыто давят на бизнес КНР, сотрудничающий с РФ.

Китайские компании, замеченные в помощи России в рамках СВО, ждут серьезные последствия. С таким заявлением выступила глава Министерства финансов США Джаннет Йеллен.

Свои угрозы политик высказала на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.

«Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы», — приводит текст пресс-релиза американского Минфина агентство AFP.

Хэ Лифэн, в свою очередь, озвучил обеспокоенность официального Пекина из-за участившихся случаев рестрикциями китайских товаров со стороны США. Также китайский представитель дал американским коллегам «доскональный ответ» касательно проблем, связанных с использованием производственных мощностей.

Прежде свои претензии в связи с поддержкой России со стороны Китая выразил президент США Джо Байден. Беседуя по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер заявил, что Пекин помогает Москве восстановить оборонно-промышленную базу, что на фоне украинского конфликта вызывает недовольство Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Китай отверг обвинения США в адрес своих граждан.