«Маленькие жизни»: на месте ЧС в Орске спасают оставленных домашних животных

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС опубликовали видео, на котором спасатели вызволяют брошенных питомцев из затопленных домов.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены тысячи домов. Не все хозяева в момент эвакуации смогли также позаботиться о своих питомцах. Сотрудники МЧС опубликовали кадры, на которых показали спасение брошенных домашних животных.

«К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека», — подписали видео в официальном Telegram-канале представители ведомства.

Животные пережили сильный стресс. Несмотря на то что они уже находятся в руках спасателей, на кадрах виден испуг питомцев.

Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют.

По последним данным ведомства, в результате прорыва дамбы подтоплены порядка двух с половиной тысяч домов и больше трех тысяч хозяйств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нашли в Орске после прорыва дамбы.