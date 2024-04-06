Названы причины прорыва дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске произошел из-за нарушений правил ее содержания
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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В городе и регионе действует режим ЧС.
Причиной прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области стали несвоевременно принятые меры по содержанию гидротехнического сооружения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, дамба была введена в эксплуатацию в марте 2010 года. А перед этим Ростехнадзор в ходе проверки выявил ряд проблем на гидротехническом сооружении.
Более того, уже в марте 2024-го городские чиновники получили предостережение о недопустимости нарушений законов о защите территорий и населения и ЧС техногенного и природного характера.
«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — говорится в сообщении Оренбургской области в Telegram-канале.
Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти региона рассказали о масштабах разрушения дамбы в Орске.