ВС РФ ударили по скоплению иностранной техники под Харьковом
Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba
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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины.
Российские войска нанесли удары по скоплению иностранной техники под Харьковом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства России, в результате точных ударов уничтожены две пусковые установки зенитного-ракетного комплекса SAMP-T совместного производства Франции и Италии.
Также в разных направлениях были поражены три американские гаубицы М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и французская самоходная артиллерийская установка «Caesar».
Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах Украины.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове.