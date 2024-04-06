«Мы зависимы»: мощь России растет, пока Запад ищет средства
The Daily Telegraph: военная мощь России и экономика стремительно растут
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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РФ расширяет как военно-промышленный комплекс, так и всю экономику страны в целом.
Мощь России продолжает стремительно расти, пока западные страны пытаются найти средства на оборону. Такое заявление сделал публицист Льюис Пейдж в статье для британской газеты The Daily Telegraph.
Как отметил журналист, Российская Федерация ежедневно набирает силу, расширяя как военно-промышленный комплекс, так и всю экономику страны в целом. В тот же момент Запад увяз в бесконечных конфликтах и спорах, почти оставшись без средств.
«В демократических странах Западной Европы мы, говоря прямо, настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону», — написал в статье Льюис Пейдж.
Он также подчеркнул, что государствам не стоит так активно работать над созданием большой индустрии по производству вооружения, помогающей киевскому режиму. По мнению журналиста, существует вероятность, что скоро у Украины «закончатся» боевики.
«Тогда, к несчастью, нам придется сосредоточиться на собственной обороне», — высказался публицист.
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