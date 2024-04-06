Российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины

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Все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

Российские войска нанесли массированный удар по военно-промышленным предприятиям и аэродромам Украины, а также местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Групповой удар был нанесен с применением высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотных летательных аппаратов. По данным российского военного ведомства, все цели были достигнуты, а объекты — поражены.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска сорвали попытку ВСУ перейти на левый берег Днепра.