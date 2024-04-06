С меня хватит: как распознать абьюз на работе

Психолог Ходаревская: абьюз на работе может привести к проблемам с самооценкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Психолог предупредила о последствиях, к которым может привести психологическое насилие в коллективе.

Абьюз на рабочем месте — довольно распространенное явление. Если его вовремя не выявить и терпеть любые формы проявления психологического насилия, сотрудник может столкнуться с рядом проблем со здоровьем.

О том, как распознать абьюз и что делать в случае его возникновения, специально для 5-tv.ru рассказала психолог Татьяна Ходаревская.

По ее словам, абьюз на работе — это широкий спектр некорректного поведения. Он включает в себя физическое, эмоциональное или вербальное насилие. Ими могут быть дискриминация, моббинг, манипуляции и другие формы агрессии со стороны коллег или руководства. Это поведение может быть как открытым, так и скрытым, косвенным.

«Для того чтобы справиться с абьюзом, сначала его надо распознать. Важно понять, что происходит и определить, является ли поведение коллег или руководства на работе абьюзом. Надо обратить внимание на частую критику, издевательства, иронию, различные формы дискриминации или оскорбления, а затем обратиться к третьей стороне за помощью. Например, к доверенному коллеге, вышестоящему руководителю», — рассказала эксперт.

Она пояснила, что важно обратиться за поддержкой к тому, кто может помочь. Затем надо завести дневник и зафиксировать все случившиеся случаи абьюза. Даты, время, людей и происходящее вокруг. Это будет полезным доказательством в случае необходимости предъявления жалобы или проведения расследования.

«При наличии доказательства абьюза необходимо обратиться к юристу или организации, которая может оказать поддержку или консультацию», — пояснила Татьяна Ходаревская.

Психолог подчеркнула, что крайне важно позаботиться о себе, чтобы сохранить физическое и эмоциональное состояние. При необходимости стоит обратиться к специалисту или психологу, который поможет справиться со стрессом и тревогой, возникшими в результате абьюза.

«Важно не позволять абьюзу влиять на свою самооценку и уверенность. Здоровое и сбалансированное самоощущение поможет противостоять абьюзу и принять правильное решения для будущего», — настаивает психолог.

При этом стоит ли терпеть абьюз на работе или уволиться — решает сам человек. Из практики чаще всего человек решает оставаться на работе по той или иной причине.

Надо помнить, что благополучие и здоровье имеют первостепенное значение. И никогда не надо стесняться обращаться за помощью и поддержкой — это шанс изменить ситуацию.

Распознав абьюз, необходимо принять меры по защите себя. Это важный шаг по преодолению абьюза на работе и сохранения свое психического и физического здоровья. Никто не должен терпеть такое поведение. Каждый имеет право на безопасную рабочую среду, резюмировала Татьяна Ходаревская.

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