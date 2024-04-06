«Проклятие медсестры»: на что Бледанс идет за большие деньги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость готова облачаться в свой образ знаменитой даже спустя года.

Известная певица и актриса Эвелина Бледанс, прославившаяся благодаря роли медсестры в комик-труппе «Маски», рассказала, как на самом деле относится к своему знаменитому образу. Артистка дала интервью NEWS.ru, в котором призналась, на что ей приходится соглашаться ради хороших денег.

Звезда поделилась, что давно стала заложницей одной роли, пусть коллектив и прекратил свое существование больше 20 лет назад.

«Долгое время это было для меня неприятной ношей, потому что все меня видели только так или иначе. Я действительно ненавидела этот образ и считала, что это „проклятие“ медсестры», — призналась Бледанс.

Однако она благодарна судьбе за предоставленную ей судьбой возможность создать культовый образ. Сегодня Эвелина стала относиться к роли медсестры иначе, смирившись с желанием фанатов увидеть любимую героиню.

«На корпоративах за отдельные, большие деньги я выхожу в образе медсестры и пою песни», — рассказала артистка.

Она также подчеркнула, что с годами ее облик стал только лучше: природа наградила ее яркой внешностью, а спустя время она начала активно следить за собой.

Не так давно Эвелина заметно похудела, чем восхитились ее поклонники. Кроме того, знаменитая «медсестра» не боится прибегать к косметическим процедурам.

«Я, может быть, по килограммам сбросила не так много, но по объемам прилично, похудели не только живот, бедра и так далее, но и лицо. Это заставило меня сейчас пойти и добавить в лицо объем за счет биоматериала», — рассказала Бледанс.

Она также уверена, что обладает невероятной сексуальностью. Причем заключается она не только во внешности, но и во внутренней энергетике. По ее мнению, «секс идет изнутри», и знаменитость даже в 55 способна очаровать любого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бледанс думает о роли брачных договоров в отношениях.