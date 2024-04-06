«Несколько километров»: власти региона рассказали о масштабах разрушения дамбы в Орске

Власти Оренбургской области опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске

Фото: Пресс-служба МЧС России

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Какие последствия грозят региону?

Правительство Оренбургской области опровергло сообщения о полном разрушении дамбы в Орске. По данным властей региона, серьезные повреждения зафиксированы только в одном месте.

«Речь идет о дамбе, протяженностью несколько километров, она разрушена только в одном месте, где наибольшая нагрузка, специалисты ликвидируют последствия», — приводит РИА Новости заявление правительства области.

Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после прорыва дамбы в Старом городе Орска нашли два тела.