Два Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Чукотского моря
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
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Самолеты провели в воздушном пространстве 12 часом.
Два российских ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами в акватории Чукотского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ракетоносцы шли в сопровождении истребителей Су-35с. В общей сложности полет длился 12 часов.
В военном ведомстве России подчеркивают, что он проходил в строгом соответствии с международными нормами.
«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иностранные истребители сопровождали российские Ту-95 во время планового полета.