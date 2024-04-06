Подозреваемого в покушении на губернатора Чибиса доставили в суд на кровати

Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры из здания инстанции появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчину, который подозревается в покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, доставили в суд. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Подозреваемый был доставлен на заседание в больничной кровати. В суде он заявил, что сожалеет о содеянном. Говоря о том, что именно его побудило совершить нападение, мужчина сослался на «стечение обстоятельств», не сумев объяснить, почему взял в руки нож.

«Я извинюсь, но пока идет следствие — никаких комментариев. Как пройдет следствие — то будут сразу и извинения, и комментарии», — заявил подозреваемый.

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах вечером 4 апреля. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города. На допросе он признался, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.

Известно, что напавший — рецидивист, он уже привлекался ранее за причинение телесных повреждений, но в прошлый раз они были легкого характера.

В СК РФ в данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется расследование — изучается содержимое телефона и устанавливается круг общения задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пострадавший губернатор Мурманской области Чибис опубликовал фото с палаты.